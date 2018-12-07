Трамвайные маршруты в центре и на юге Москвы возобновит работу с 8 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение на нескольких трамвайных маршрутах будет восстановлено в центре и на юге столицы с 8 декабря после завершения ремонта трамвайных путей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 8 декабря восстановится движение трамваев №26 и №38. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей в 1-м и 4-м Рощинских проездах", - говорится в сообщении. Трамвай №26 будет курсировать от станции метро "Университет" до станции "Октябрьская", №38 - от района Черемушки на юго-западе Москвы до 3-й Владимирской улицы на востоке.

Кроме того, 9 декабря закончится ремонт трамвайных путей на Большой Калитниковской улице на юго-востоке города и будет восстановлено движение трамваев №35, №40 и №45.

Изменится маршрут трамвая №46: он будет ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до площади Абельмановская Застава, а затем по Большой Калитниковской улице до Новоконной площади (вместо станции метро "Пролетарская").

Отмечается, что перестанут ходить временные автобусы №О26 и №О35.