Обнаруженное в Москве массовое захоронение может датироваться XVII-XVIII веками

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Массовое захоронение людей, обнаруженное в ходе строительных работ на улице Дурова в Москве, расположено на месте, куда свозили тела безымянных погибших. Оно может относиться к XVII-XVIII векам, сообщили ТАСС в Мосгорнаследии.

"Предположительно, данное захоронение датируется XVII-XVIII веками. Оно расположено на территории так называемой улицы Божедомки, куда свозили тела безымянных погибших, бродяг и утопленников, оставляя их до весны для последующего захоронения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Мосгорнаследии добавили, что останки уже находили в 1990-е годы. Тогда строительство было приостановлено, и кости просто засыпали землей. В этот раз их извлекли из земли, и подрядчик начал переговоры о перезахоронении останков на одном из кладбищ.

"В настоящий момент правоохранительные органы поставлены в известность о данной находке", - отметили в пресс-службе.