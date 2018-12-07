Обновленный стадион "Динамо" поставлен на кадастровый учет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет стадион "Динамо" после реконструкции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Объект культурного наследия регионального значения "Стадион "Динамо", расположенный в районе Аэропорт Северного административного округа по адресу Ленинградский проспект, д. 36, поставлен управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, общая площадь стадиона составляет 209,8 тыс. кв. м, до обновления - 18,9 тыс. кв. м. Количество этажей также увеличилось с трех до девяти, без учета этажа подземной стоянки. Полное название объекта - "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".
По данным Росреестра, сооружение разместит два спортивных объекта - стадион вместимостью свыше 26 тыс. человек и многофункциональную арену на более чем 12 тыс. мест для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, под зданием будет располагаться подземный паркинг на 719 машино-мест, торговый центр, а также помещения для музея.
"Чемпионат мира по футболу, прошедший в этом году в столице, стал катализатором строительства спортивных объектов в Москве - возводятся стадионы, спорткомплексы, плавательные бассейны. <...> Учетно-регистрационные процедуры по ним осуществляются с обязательной предварительной проверкой всей необходимой документации и в кратчайшие сроки", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Игоря Майданова.
Ранее сообщалось, что первые матчи на новом стадионе запланированы на начало 2019 года. На арене планируют проводить не только спортивные мероприятия.
Развитие спорта в Москве
По данным портала мэра и правительства Москвы, город проводит масштабную работу по развитию спортивной инфраструктуры. В ежегодном отчете мэра столицы Сергея Собянина говорится, что доля москвичей, занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2018 года должна составить около 40%. Это вдвое больше, чем в 2010 году.
Сейчас для жителей Москвы работают стадионы "Спартак" (открыт осенью 2014 года), "ЦСКА" ("ВЭБ Арена", в августе 2016 года), ледовый дворец спорта "Парк легенд" (в апреле 2015 года). Также проведена реконструкция "Гребного канала" в Крылатском (в 2014 году) и стадиона "Лужники" (в июне 2017 года).