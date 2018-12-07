{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Обновленный стадион "Динамо" поставлен на кадастровый учет

Первые матчи на новом стадионе запланированы на начало 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет стадион "Динамо" после реконструкции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Объект культурного наследия регионального значения "Стадион "Динамо", расположенный в районе Аэропорт Северного административного округа по адресу Ленинградский проспект, д. 36, поставлен управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, общая площадь стадиона составляет 209,8 тыс. кв. м, до обновления - 18,9 тыс. кв. м. Количество этажей также увеличилось с трех до девяти, без учета этажа подземной стоянки. Полное название объекта - "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

По данным Росреестра, сооружение разместит два спортивных объекта - стадион вместимостью свыше 26 тыс. человек и многофункциональную арену на более чем 12 тыс. мест для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, под зданием будет располагаться подземный паркинг на 719 машино-мест, торговый центр, а также помещения для музея.

"Чемпионат мира по футболу, прошедший в этом году в столице, стал катализатором строительства спортивных объектов в Москве - возводятся стадионы, спорткомплексы, плавательные бассейны. <...> Учетно-регистрационные процедуры по ним осуществляются с обязательной предварительной проверкой всей необходимой документации и в кратчайшие сроки", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Игоря Майданова.

Ранее сообщалось, что первые матчи на новом стадионе запланированы на начало 2019 года. На арене планируют проводить не только спортивные мероприятия.

Развитие спорта в Москве

По данным портала мэра и правительства Москвы, город проводит масштабную работу по развитию спортивной инфраструктуры. В ежегодном отчете мэра столицы Сергея Собянина говорится, что доля москвичей, занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2018 года должна составить около 40%. Это вдвое больше, чем в 2010 году.

Сейчас для жителей Москвы работают стадионы "Спартак" (открыт осенью 2014 года), "ЦСКА" ("ВЭБ Арена", в августе 2016 года), ледовый дворец спорта "Парк легенд" (в апреле 2015 года). Также проведена реконструкция "Гребного канала" в Крылатском (в 2014 году) и стадиона "Лужники" (в июне 2017 года).

В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники МВД по подозрению в коррупции
По сообщениям источника в правоохранительных органах, сумма взятки составила несколько миллионов рублей
Читать полностью