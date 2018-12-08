Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу

"Бал победителей" пройдет на Поклонной горе с участием около 400 ветеранов

На мероприятии выступят Лев Лещенко, Севак Ханагян, Роман Втюрин, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и детский ансамбль танца "Надежда"

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