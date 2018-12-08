Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидаются в субботу в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр РФ.
"Небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении.
Днем в Москве ожидается от 4 до 6 градусов мороза, ночью - от 7 до 9 градусов мороза.
В Подмосковье днем термометры покажут от 4 до 9 градусов мороза, ночью - от минус 9 до минус 14 градусов.
В субботу в Московском регионе ожидается южный ветер скоростью 2-7 м/с. В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится, южный ветер достигнет скорости 10 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.