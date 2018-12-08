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Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу

В Подмосковье столбики термометров покажут до минус 14 градусов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидаются в субботу в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве ожидается от 4 до 6 градусов мороза, ночью - от 7 до 9 градусов мороза.

В Подмосковье днем термометры покажут от 4 до 9 градусов мороза, ночью - от минус 9 до минус 14 градусов.

В субботу в Московском регионе ожидается южный ветер скоростью 2-7 м/с. В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится, южный ветер достигнет скорости 10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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