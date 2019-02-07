Первая серия выставок молодых художников пройдет в округах Москвы в 2019 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Серии выставок молодых художников пройдут в округах Москвы, отобрали первые 56 проектов, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин во время посещения резиденции для художников, открытой в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж".

"В прошлом году мы молодым художникам обещали создать систему выставок, потому что у нас в городе пробиться молодым художникам со своими произведениями было практически невозможно. Мы отобрали первые 56 проектов, желающих было много, и в этом году в системе наших окружных выставочных пунктов будет проведена первая серия выставок молодых художников", - сказал Собянин.

Решение об открытии резиденции для художников было принято мэрией в 2017 году. Как отметили в пресс-службе городского правительства, это первый в России проект подобного рода. Его цель - создание благоприятной среды для работы в Москве современных российских и иностранных художников, их общения, обмена опытом и совместного творчества.

Мастерские размещены в павильоне № 317 в северо- восточной части ВДНХ. Как ранее сообщала куратор музея "Гараж" Снежана Кръстева, арт-резиденция включает 18 отдельных рабочих пространств, общую мастерскую и покрасочную. Четырнадцать мастерских выделяются художникам из Москвы на шесть месяцев, четыре - для художников из регионов на срок до трех месяцев. Мастерская предоставляется бесплатно, выдается стипендия на материалы.

Кръстева ранее отметила, что участников программы отобрал кураторский совет музея. Как уточняется в материалах мэрии, первыми резидентами мастерских в январе стали проживающие в Москве художники, фотографы, авторы перформансов и инсталляций - Чингиз Айдаров, Антон Забродин, Ганна Зубкова, Зина Исупова, Настя Кузьмина, Даша Кузнецова, Влад Михель, Роман Мокров, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Анастасия Потемкина, Хаим Сокол, Альберт Солдатов.

Для работы в aрт-резиденциях с января по апрель 2019 года также приглашены микроарт-группа из Ижевска "Город Устинов", художники Ольга Житлина из Санкт-Петербурга, Саша Салтанова из Екатеринбурга, Анна и Виталий Черепановы из Нижнего Тагила. Предполагается, что с 2020 года к программе арт-резиденций смогут присоединиться художники из-за рубежа и кураторы из России и из других стран.