Школьники Москвы подали онлайн 180 тыс. заявлений на участие в итоговой аттестации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 180 тыс. заявлений подано онлайн через портал mos.ru от московских учащихся на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА), в том числе в едином госэкзамене (ЕГЭ), основном госэкзамене (ОГЭ), государственном выпускном экзамене (ГВЭ). Об этом сообщил в четверг замдиректора Московского центра качества образования, руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

"Для удобства в этом году при подаче заявлений появилась функция по электронной подаче заявлений на портале мэра и правительства Москвы <...>, по состоянию на 6 февраля на участие подано более 180 тыс. заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговом сочинении или изложении", - сказал он.

Постульгин отметил, что после обработки заявлений каждый из зарегистрированных участников будет прикреплен к конкретному пункту проведения экзамена, и участникам ГИА придет соответствующее уведомление на портале мэра и правительства Москвы.

Постульгин добавил, что 1 февраля завершилась подача заявлений на участие в ГИА 11-классников. Регистрация на участие в ГИА для учащихся 9 классов открыта до 1 марта.