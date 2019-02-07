Сотрудники МВД будут обеспечивать безопасность на Московских центральных диаметрах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Транспортная полиция возьмет на себя обеспечение безопасности на будущих Московских центральных диаметрах (МЦД), движение по которым, как ожидается, откроется в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России Дмитрий Шаробаров.

"Транспортная система в стране развивается очень быстро, вводятся масштабные транспортные проекты, введено Московское центральное кольцо, здесь сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Строительство на железной дороге продолжается и планируется введение Московских центральных диаметров, здесь также сотрудники транспортной полиции будут обеспечивать безопасность", - сказал он.

Также Шаробаров отметил, что ежесуточно в России на объектах транспорта несут службу более 2 тыс. полицейских, одна тысяча из них - на железной дороге.

О проекте МЦД

Первые два диаметра МЦД откроются на участках Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 мск до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".

По оценкам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.