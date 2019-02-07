Для укрепления Большого Москворецкого моста пробурят более 400 скважин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Строители для укрепления фундамента Большого Москворецкого моста в центре Москвы пробурят порядка 400 скважин глубиной до 25 м, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Работы ведутся с применением вертикального бурения и последующим нагнетанием цементного раствора в скважины. Это необходимо для устранения просадки грунта и образования трещин в теле моста, увеличения несущей способности основания сооружения. Всего проектом предусмотрено устройство 422 скважин глубиной от 15 м в подэстакадном пространстве и до 25 м - на подходах моста", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В сообщении уточняется, что более 100 скважин уже пробурено, для цементирования одной скважины требуется в среднем 7,5 кубометра раствора.

Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста начался в сентябре 2018 года. Решение о начале работ было принято по результатам обследования состояния инженерного сооружения, построенного в конце 30-х годов прошлого века. Были выявлены многочисленные дефекты основных конструкций: просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков, а также зафиксировано снижение реальной грузоподъемности моста.

Работы ведутся в два этапа для сохранения существующих схем движения. Пока одна половина моста ремонтируется, другая открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении. Капремонт Большого Москворецкого моста планируется завершить в декабре 2019 года.