ЕГЭ по китайскому языку в Москве будут сдавать около 150 человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 150 человек в Москве зарегистрировались на участие в сдаче единого госэкзамена для 11-х классов по китайскому языку. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции замдиректора Московского центра качества образования, руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

"Нововведение этого года - ЕГЭ по китайскому языку. 148 участников зарегистрировались на китайский язык. Это самая большая совокупность по России, в остальных регионах намного меньше. Мы готовимся к проведению китайского, прошло уже две апробации по процедуре", - сказал Постульгин.

По его словам, проходит также обучение экспертов для проверки письменной и устной части экзамена.

Постульгин добавил, что ЕГЭ по китайскому пройдет в досрочный (март-апрель), и в основной (май-июль) периоды сдачи экзамена. Для 9-х классов экзамен по китайскому не предусмотрен.