Собянин объявил Год железных дорог в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Активная работа по развитию пассажирских перевозок железнодорожным транспортном будет вестись в Москве в 2019 году, который можно будет назвать Годом железных дорог, заявил мэр столицы Сергей Собянин на отчетном мероприятии градостроительного комплекса, прошедшем в концертном зале "Зарядье" в пятницу.

Он отметил, что 2018 год стал для Москвы Годом метро, так как было открыто рекордное для метростроения число станций - 17.

"В ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50 станций метро. Свой подвиг, который мы совершили, мы должны превзойти. Можете представить, с каким напряжением мы должны работать, чтобы реализовать эти планы, - сказал мэр. - Наступивший год можно будет назвать Годом железных дорог. Мы всегда считали, что для города важно метро, а железные дороги - это что-то негородское, мало имеющее отношение к его жизни. Это представление начинает кардинально меняться".

Теперь, по его словам, одним из основных приоритетов транспортного развития становится развитие наземного железнодорожного транспорта в городе.

"За последние годы мы увеличили объём провозной способности (железнодорожным транспортом) на 1,3 млн пассажирских мест. Так вот, в следующем году мы добавим ещё 1,3 млн. Это дополнительные магистральные пути, которые будут проложены на Ярославском направлении железной дороги до Мытищ, это Горьковское направление до города Железнодорожный, это Смоленское направление до Одинцово. Это и увеличение такта поездов до четырех минут на Московском центральном кольце, и запуск первых центральных диаметров МЦД-1, МЦД-2", - рассказал Собянин.