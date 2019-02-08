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В Москве из горящей квартиры спасли пятерых человек

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пожарные спасли пятерых человек, в том числе троих детей, из горящей квартиры на Краснобогатырской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар произошел по адресу: улица Краснобогатырская, д. 11. Возгорание было в квартире на 13-м этаже. Благодаря грамотным действиям подразделений пожарных, возгорание мебели на площади 5 кв. метров было оперативно ликвидировано. Были спасены пятеро человек, трое из них дети", - сообщили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал.

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