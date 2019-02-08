Около трети Большой кольцевой линии метрополитена планируют сдать в 2019 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в текущем году сдать около 30% Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Главной задачей в метростроении мы, конечно, ставим замыкание Большой кольцевой линии. В 2019 году мы должны не только [его] строить, а уже должны сдать порядка 30% всей БКЛ", - сказал он.

Большая кольцевая линия на схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11. Планируется, что в будущем она включит Каховскую линию. Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичного метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на Московское центральное кольцо.

После завершения строительства в 2020-2021 годах БКЛ станет самой протяженной линией московского метро (68 км) и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой линии и МЦК. Движение на первом участке строящейся БКЛ московского метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" было запущено 26 февраля 2018 года.