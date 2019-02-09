Санитарная авиация Москвы за год спасла 550 человек

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра спасли 550 человек с начала прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ко Дню работника гражданской авиации.

"По итогам 2018 года экипажи санитарных вертолетов МАЦ обработали почти 900 заявок Центра экстренной медицинской помощи, при этом оказали медицинскую помощь и эвакуировали с мест ДТП и других чрезвычайных ситуаций в лечебные учреждения Москвы более 520 пострадавших. С начала 2019 года было эвакуировано с мест ДТП и ЧС почти 30 человек, из которых 10 было спасено вертолетами ночью", - сказал собеседник агентства.

Пожарные вертолеты привлекались 4 раза и сбросили для тушения огня более 500 т воды.

9 февраля в России празднуется 96-летие образования гражданской авиации. С 2013 года отмечается День работника гражданской авиации.

МАЦ был создан 16 лет назад. В оперативном управлении центра находятся 10 вертолетов, из них ежедневно дежурят три санитарных и два пожарных вертолета в круглосуточном режиме. "День работника гражданской авиации - праздник не только для пилотов, но и для всех работников авиационной сфере: штурманов, диспетчеров, инженеров и техников, служб авиационной безопасности и безопасности полетов. В Московском авиационном центре трудятся специалисты высочайшей квалификации более чем 60 специальностей, способные выполнять задачи в сложных условиях нашего города", - отметили в департаменте.