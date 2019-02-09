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Одного человека госпитализировали в результате стрельбы на севере Москвы

Нападавший находится под подпиской о невыезде

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стрельба произошла на севере Москвы, один человек получил ранения, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Около 17:00 мск на Заповедной улице произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия. Раненый госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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