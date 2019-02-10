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В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, гололедица и до 3 градусов мороза

Местами пройдет небольшой снег

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и до минус 3 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице термометры покажут от 3 до 1 градуса мороза, ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах будет от 6 до 1 градуса мороза, ночью - от 7 до 2 градусов ниже нуля.

В Московском регионе ожидается юго-западный, южный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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