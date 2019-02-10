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В Москве вывозят снег с площадок временного хранения на пункты утилизации

После январских снегопадов отмечалась пиковая нагрузка на стационарные снегосплавные пункты города

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Работы по вывозу снега с площадок временного хранения на стационарные снегосплавные пункты начались в Москве в воскресенье, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Для оперативной очистки дорог и дворов на территории города были определены места для временного складирования снега. В настоящее время снегосплавные мощности города разгружены, что позволяет организовать повсеместные работы по вывозу снега с площадок временного хранения на стационарные пункты утилизации", - говорится в сообщении.

После мощных январских снегопадов отмечалась пиковая нагрузка на стационарные снегосплавные пункты города.

"Только 26-27 января в Москве выпало до 25 см снега, высота сугробов превысила полметра", - напомнили в ведомстве.

Временные площадки максимально удалены от жилых кварталов и не доставляют неудобств москвичам. Вывоз снега ведется круглосуточно во всех районах Москвы, общая вместимость площадок - 20 тыс. кубометров снега. Такая масса сейчас вывозится в стационарные пункты, добавили в пресс-службе.

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