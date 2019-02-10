МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 80 снежных фигур создали москвичи на фестивале "Арт-битва снеговиков", который прошел 9 февраля на Площади Парадов Московского Дворца пионеров. Лучшими фигурами признаны "Девочка в костюме поросенка", "Единорог" и "Панда", сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

"Всего гостями фестиваля стали около 2 тыс. человек. Было создано более 80 авторских снеговиков, которых оценивали в нескольких номинациях. Победителем в номинации "Снеговик Original" (для всех желающих) стала команда "Чушки" с фигурой "Девочка в костюме поросенка", - говорится в сообщении.

В номинации "Снеговик International", в которой соревновались команды с представителями посольств зарубежных стран, победила команда "Авантэ" со снеговиком- пандой. А "Единорог" от команды "Кот Шредингера" стал лучшим в номинации для многодетных семей "Снежный возраст".