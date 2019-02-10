Москва по итогам 2018 года заняла второе место в мире по числу автомобилей каршеринга

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва вышла на второе место среди городов мира по количеству автомобилей каршеринга в 2018 году. Власти не исключают, что по итогам 2019 года столица РФ займет в этом рейтинге первое место, говорится в сообщении на официальной странице Транспортного комплекса столицы в Twitter.

"По итогам 2018 года Москва вышла на 2-е место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). В этом году выйдем на 1-е, как вы думаете?" - говорится в сообщении.

В минувшем году в Москве было совершено 23 млн поездок на каршеринговых автомобилях, в 2017 году - 5,6 млн поездок. Только за январь 2019 года жители и гости Москвы совершили около 2,7 млн поездок на автомобилях каршеринга. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (тогда машинами, предназначенными для краткосрочной аренды, воспользовались 700 тыс. раз). В среднем в Москве ежедневно совершается около 85 тыс. поездок на каршеринговых машинах, а в 2015 году, когда услуга только появилась в столице, этот показатель составлял около 2 тыс. поездок.

Сегодня в Москве работают 14 операторов краткосрочной аренды автомобилей, горожанам доступно почти 17 тыс. машин для аренды, а к концу 2019 года число автомобилей составит не менее 20 тыс.