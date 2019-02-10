Выставка иностранных фотографов о Москве открывается в парке "Зарядье"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Выставка о Москве и ее жителях, которую международная экспериментальная фотолаборатория Magnum Live Lab/19 в течение двух недель готовила в парке "Зарядье" в режиме реального времени, готова принять посетителей. Экспозиция открывается в понедельник, сообщили ТАСС в комитете по туризму города Москвы.

"Зрители могли наблюдать за каждым этапом творческого процесса и застать проект на различных стадиях готовности - от белых стен с разметкой фотографов до финальных распечатанных снимков. Увидеть итоги работы Magnum Live Lab/19 можно будет c 11 февраля по 4 марта в павильоне "Купол" парка "Зарядье", - говорится в сообщении.

В экспозиции представлено 69 фотографий, созданных фотографами Томасом Дворжаком из Германии, Алексом Майоли из США и Нюшей Таваколян из Ирана. Дворжак прошелся по местам, в которых разворачивается сюжет фильма "Я шагаю по Москве" (1963, СССР, Мосфильм), чтобы показать, как изменилась столица с тех пор. Майоли с помощью игры света и тени представил будничные сцены жизни города с театральным драматизмом, а также запечатлел репетиции концертов и спектаклей в концертном зале "Зарядье", Электротеатре "Станиславский", закулисье Пушкинского музея. Таваколян сделала серию портретных снимков молодых людей разных профессий в их домашних интерьерах, а также уделила внимание урбанистическим видам города.

Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 начала работу в столице в конце января в рамках совместного проекта комитета по туризму Москвы и международного фотоагентства Magnum Photos. Фотографы на протяжении двух недель в первой половине дня проводили съемки в различных районах столицы, а во второй - печатали лучшие фотографии и вывешивали их в павильоне "Купол".

Magnum Photos - международное фотоагентство, основанное в 1947 году. Его офисы расположены в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Фотографы Magnum Photos освещают хронику мировых событий, снимают людей, места и объекты культуры.