В Орехово-Зуеве электричка насмерть сбила девушку

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Девушка погибла под колесами электрички в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Электропоездом сообщения Крутое - Фрязево смертельно травмирована девушка, которая в районе станции Орехово-Зуево переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, погибшей на вид 20-25 лет, ее личность пока устанавливается.