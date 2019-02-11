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В кинотеатрах "Москино" покажут фильмы с Олегом Янковским

Посетить кинопоказы можно будет бесплатно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Шесть фильмов, в которых сыграл российский актер Олег Янковский, можно будет увидеть с 22 по 24 февраля в сети кинотеатров "Москино". Показы приурочены к 75-летию со дня рождения артиста, об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 22 по 24 февраля в кинотеатрах сети "Москино" столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Янковского. Ретроспектива приурочена ко дню рождения артиста - 23 февраля ему исполнилось бы 75 лет", - говорится в сообщении.

Показы пройдут в семи кинотеатрах сети: "Полете", "Сатурне", "Вымпеле", "Молодежном", "Туле", "Факеле" и "Юности". Можно будет увидеть такие картины с участием Янковского, как "Обратная связь", "Крейцерова соната", "Премия", "Убить дракона", "Зеркало", "Слово для защиты".

Вход на все сеансы свободный, предварительная регистрация не требуется.

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