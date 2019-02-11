Консультации по ЕГЭ пройдут для школьников в Москве 15 и 16 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Акция "ЕГЭ из года в год" по подготовке к сдаче единого госэкзамена, пройдет в Московском центре развития кадрового потенциала образования 15 и 16 февраля. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На протяжении двух дней гостей ждут групповые консультации по математике (профильному и базовому уровню), русскому и английскому языкам. 16 февраля пройдут консультации по всем предметам ГИА-11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа консультаций составлена на основе часто задаваемых вопросов и анализа ошибок, допущенных в ходе экзамена. Участники смогут попробовать себя в роли эксперта предметной комиссии, узнать, в чем особенность содержания контрольно-измерительных материалов и как работать со сложными заданиями. Также гостям расскажут о содержании ЕГЭ по китайскому языку, который в этом году выпускники будут сдавать впервые.

Мероприятие будет полезно старшеклассникам, учителям, классным руководителям и представителям администрации школ. Для участия в акции нужно зарегистрироваться.