В 20 районах Москвы перенастроили светофоры на пешеходных переходах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Столичные власти с начала 2019 года откорректировали временные интервалы светофоров на 20 пешеходных переходах в различных районах столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала года работу светофоров оптимизировали на пешеходных переходах в 20 районах столицы. В их числе Южное Тушино, Дмитровский район, Ивановское, Раменки, Пресненский район, Сокольники, Дорогомилово, Аэропорт", - говорится в сообщении.

По просьбам жителей, на девяти переходах сократили время ожидания для пешеходов, еще на 11 увеличили продолжительность "зеленого" для них.

"Светофоры перенастраивают на самых оживленных улицах Москвы, где большой поток пешеходов. Иногда им приходится долго ждать зеленого сигнала. При оптимизации работы светофоров мы учитываем дорожную обстановку рядом с переходами, чтобы изменения не повлияли на загруженность дорог", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Кроме того, с начала года в Москве изменили режим работы светофоров ночью на 72 пешеходных переходах - они работают в трехцветном режиме, как и днем.