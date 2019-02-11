Новые экскурсии по "посольским" местам столицы разработаны на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два новых экскурсионных маршрута под единым названием "Москва посольская" появились на портале виртуальных путешествий по достопримечательностям "Узнай Москву" по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Пользователей познакомят с историей 34 зданий, в которых располагаются иностранные дипломатические миссии. Во время прогулки можно увидеть знаменитые творения выдающихся архитекторов - Льва Кекушева, Федора Шехтеля, Ивана Жолтовского", - говорится в сообщении.

Первый маршрут проходит по Поварской улице и окрестностям, второй - по Пречистенке и прилегающим кварталам. Во время прогулки пользователи смогут увидеть, в частности, посольства и резиденции Австралии, Бразилии, Чили, Швейцарии, других стран и здание МИД. Как отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, на каждом маршруте предусмотрено 17 остановок. Нажав на одну из точек, можно найти подробную информацию о том или ином месте.

"Узнай Москву" - совместный проект департамента образования, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий столицы. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тыс. зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах.

День дипломатического работника - профессиональный праздник, который был учрежден в 2002 году указом президента РФ Владимира Путина.