Водный сад, экотропа и парк аттракционов появятся на ВДНХ в Москве в 2019 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Семь новых мест отдыха и досуга будут созданы на территории ВДНХ в Москве в текущем году. В частности, в Ландшафтном парке, который открылся в выставочном комплексе летом 2018 года, появится водный сад, сообщил в понедельник на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году в Ландшафтном парке откроется акватический сад. Посетители смогут гулять <...> среди цветущих водных растений. Прогулочная водная дорога с искусственным ручьем соединит три детские площадки с аттракционами, например, архимедовым винтом и водным колесом", - написал мэр.

По его словам, в этой зеленой зоне также будет создан пешеходный маршрут "Сад пяти чувств", проложенный в виде ленты Мебиуса. В Шереметьевской дубраве появится экотропа - прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев, а в районе Зеленого театра и океанариума "Москвариум" - Аллея залов для настольных игр и чтения. Для активного семейного отдыха будет предусмотрен новый парк аттракционов в южной части ВДНХ.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет.