Пять исторических павильонов откроются после реконструкции на ВДНХ в Москве в 2019 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Исторические павильоны "Земледелие", "Металлургия", "Химия", "Вычислительная техника и информатика" и "Стандарты" планируется открыть на ВДНХ в Москве после реставрационных работ в текущем году. Об этом сообщил в понедельник на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"После реставрации свои двери распахнут пять исторических павильонов. В их числе - один из знаковых объектов ВДНХ павильон № 58 "Земледелие" (бывш. "Украинская ССР"). Реставраторы воссоздали архитектурно-декоративные элементы фасадов и внутреннего убранства, утраченные фрагменты скульптур. Восстановили огромный витраж над центральным входом "Переяславская Рада 1654 года", - написал мэр. Он отметил, что в здании откроется павильон "Слово" - Центр исследования письменности, посвященный прошлому, настоящему и будущему кириллической письменности.

"Среди исторических павильонов, которые были искалечены неумелыми реконструкциями 60-х годов, хуже всего сохранился павильон № 11 "Металлургия" (бывш. "Казахская ССР"). В ходе реставрации специалисты воссоздали купол со шпилем высотой 9 м. Его верхнюю часть украшает штандарт с изображением колосьев и цветочных элементов, а венчает его пятиконечная звезда", - отметил Собянин.

По его словам, у подножия главного фасада павильона "Металлургия" снова будут размещены памятники казахскому певцу и поэту Джамбулу Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву, которые располагались там в 1954 году, но впоследствии были утрачены. Скульптуры воссоздали по сохранившимся архивным фотографиям. В отреставрированном здании откроется выставочный центр Республики Казахстан. Что касается павильона № 6 "Химия", где раньше располагался павильон "Литовская ССР", то на его фасад вернутся приведенные в порядок керамические скульптурные композиции, обнаруженные после демонтажа поздней кирпичной кладки. В здании разместится выставочный центр Республики Абхазия.

В обновленном павильоне № 14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший павильон "Азербайджанская ССР") будет работать выставочный центр Азербайджанской Республики. Перед лицевым фасадом здания установят две исторические статуи: "Чабан" и "Девушка с книгой", эти работы были утрачены и недавно воссозданы вновь. А в обновленном павильоне № 10 "Стандарты" (ранее павильон "Молдавская ССР"), где провели капремонт фасадов, реставрацию исторических колонн и лепного декора, откроется выставочный центр Республики Молдова.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет.