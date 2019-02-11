В Москве протестируют новый трамвай с "умной" системой помощи водителю

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Испытания трамвая с интеллектуальной системой распознавания объектов и корректировки движения планируют начать в Москве в ближайший месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Вагон "Витязь-Москва" с установленной на нем системой помощи водителю сейчас проходит тестирование на площадке трамвайного депо имени Н.Э. Баумана. В ближайший месяц-два мы планируем выпустить эту модель на линию без пассажиров, чтобы опробовать ее в условиях уличного трафика", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с помощью стереокамер интеллектуальная система нового трамвая может распознавать движущиеся объекты, сигнализировать об этом водителю, замедлять или корректировать скорость движения.

"Такая система призвана помочь водителям в их работе и станет шагом на пути к внедрению беспилотных разработок", - отметили в "Мосгортрансе".

Представитель компании добавил, что в ходе испытаний будут соблюдаться все требования безопасности, а водитель будет присутствовать в кабине.

Трамвай "Витязь-М"

Новые трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-М" впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Благодаря особой конструкции тележки они двигаются практически бесшумно. Максимальная вместимость "Витязя-М" - 260 человек, мест для сидения - 60. Трамвай оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Всего в столице на сегодняшний день курсирует более 220 таких трамваев.