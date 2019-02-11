Синоптики предупредили о сильном ветре в Московском регионе 12 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Синоптики объявили на 12 февраля в Москве и области желтый уровень опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Желтый [уровень]. Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Днем ожидается южный ветер до 5-10 м/ с, местами порывами до 15 м/с. Ночью порывы могут достигать 17 м/с.

По данным Гидрометцентра, во вторник ожидается облачная погода, возможен снег с дождем. Днем температура в столице от 1 до 3 градусов тепла, ночью - до 1 градуса мороза. В Подмосковье термометры покажут от минус 2 до 3 градусов выше ноля.

Предупреждение действует в течение 33 часов.