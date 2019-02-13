Число наездов на пешеходов в Москве за год сократилось на 4%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Количество наездов на пешеходов в Москве сократилось на 4% за год. Такие данные привел главный инспектор по безопасности дорожного движения в столице Виктор Коваленко в интервью "Российской газете".

"Наезды на пешеходов сократились по итогам года почти на 4%. В том числе на детей на 3,5%. И в зоне пешеходных переходов небольшое сокращение. Значит, водители все-таки стали обращать на это внимание", - сказал он.

По его словам, также сократилось количество аварий, совершенных из-за превышения скорости - на 13,5%. "Значит, водители все-таки стали обращать внимание и на скоростной режим", - сказал глава столичного ГИБДД.

По итогам минувшего года, отметил Коваленко, количество происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения, сократилось на 8,3%. "Из-за несоблюдения требований знака и разметки число аварий снизилось на 46,2%. Из-за перехода в неустановленном месте - на 7%, на 15,5% меньше стало аварий по причине технически неисправных машин. Это тоже плюс", - подчеркнул он.

Коваленко также выступил за снижение максимально допустимой скорости движения в Москве до 50 км/ч. По его словам, это позволит водителям лучше реагировать на нештатные ситуации на дороге и поспособствует снижению аварийности.