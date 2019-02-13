В Москве установили более 2,3 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 2300 камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, установлены в Москве. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко.

"В столице работает 2302 комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений, из них 1889 стационарных, 59 передвижных и 354 мобильных комплекса "Парк-Райт". Причем 110 из этих мобильных комплексов установлены на автобусах. Эти камеры фиксируют более 40 составов правонарушений. Но, конечно, главное - это превышение скорости: таких нарушений в прошлом году зафиксировано почти 16 млн", - сказал Коваленко.

По его словам, с помощью автоматических камер в столице в прошлом году было вынесено 25,5 млн постановлений о нарушении ПДД.

Коваленко также добавил, что камеры, измеряющие среднюю скорость движения, в Москве оказались не очень эффективны.

"В Москве они не очень интересны. Они эффективны на трассах - там, где большие участки перегонов. Мы тестировали их, они стоят в районе Лосиного острова на МКАД и на Третьем транспортном кольце в Лефортовском тоннеле; вот там среднюю скорость можно просчитать, когда водитель, не сворачивая, едет какой-то протяженный длительный участок", - пояснил глава столичного ГИБДД.