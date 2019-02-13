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Снегопад в Москве не спровоцировал серьезных вечерних пробок

Загруженность столичных дорог вечером в среду снизилась с 6 до 3 баллов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Загруженность столичных дорог вечером в среду снизилась с 6 до 3 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки". Прошедший снегопад не спровоцировал серьезных заторов.

Ранее московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что водители прислушались к просьбе пересесть на общественный транспорт, количество машин 13 февраля на дорогах города снизилось на 10-15% относительно прошлой среды.

В 19:00 основными проблемными участками были въезды на вылетные магистрали за пределами Москвы по направлению в область.

По данным Гидрометцентра, количество выпавшего в Москве за 12-13 февраля снега к 09:00 побило рекорд 23-летней давности.

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