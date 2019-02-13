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Сбой произошел на красной ветке московского метро

Движение на участке линии остановлено из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом в среду сообщается на странице подземки в Twitter.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Россия
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
Сбой ранее произошел на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной"
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