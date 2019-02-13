Сбой произошел на красной ветке московского метро

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом в среду сообщается на странице подземки в Twitter.
На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от «Юго-Западной» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 февраля 2019 г.
"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.