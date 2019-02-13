Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено после сбоя. Об этом в среду сообщается на странице подземки в Twitter.

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график.

"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной" было остановлено из-за инцидента с пассажиром, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.