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Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

Сбой ранее произошел на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено после сбоя. Об этом в среду сообщается на странице подземки в Twitter.

"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной" было остановлено из-за инцидента с пассажиром, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сбой произошел на красной ветке московского метро
Движение на участке линии остановлено из-за инцидента с пассажиром
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