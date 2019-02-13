Первая в России выставка фотографа Эрика Йоханссона открывается в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Работы современного шведского фотографа Эрика Йоханссона впервые представят российской публике - выставка "По ту сторону реальности" пройдет в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер с 14 февраля по 12 мая. Фотограф рассказал ТАСС, что счастлив провести свою первую выставку в России, лично посетит ее открытие и мечтает побывать в музеях Москвы.

"Я очень рад, что у меня есть возможность провести свою первую выставку в России. Я надеюсь, что мои работы вызовут много вопросов и послужат вдохновением для многих людей. Мне было бы очень приятно, если бы на открытие пришло много людей", - сказал Йоханссон.

Для него это первый визит в Россию. "Я пробуду в Москве несколько дней и надеюсь, что у меня будет время для знакомства с городом. Мне очень хочется посетить ваши знаменитые музеи и, конечно, я мечтаю попробовать русскую кухню и местные деликатесы. И я привез с собой камеру - рассчитываю на то, что смогу сфотографировать что-то для своего будущего проекта", - отметил фотограф.

На выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер москвичи и гости столицы увидят самые известные работы Йоханссона, сделанные в разное время. "Мне очень нравится, когда фотографии напечатаны. Я люблю печатать в больших форматах, сразу заметно грандиозное отличие от маленьких фотографий низкого разрешения на сайте. Показывать работы большими репродукциями - это действительно истинный способ испытать мои работы, и любой, кто придет на выставку, увидит разницу", - сказал Йоханссон.

Фотограф отметил, что ему важно, чтобы изображения выглядели реалистично, независимо от того, насколько странной или сюрреалистичной может быть идея. "Процесс [создания фотографии] делится на три разных этапа: планирование, съемка и пост-продакшн. Замысел, как правило, рождается не мгновенно - это долгий процесс, когда вы должны постоянно думать о своих идеях и улучшать их с течением времени, прежде чем начинать их реализовывать", - поделился собеседник агентства.

Эрик Йоханссон родился в 1985 году недалеко от города Йётене (Швеция). Учился на инженера-программиста, но параллельно занимался фотографией, которая в результате стала делом его жизни. В 2010 году окончил магистратуру по специальности "интерактивный дизайн". Фотографические проекты Йоханссона были показаны в разных странах мира, включая Швецию, Чехию и Австралию. В начале 2016 года фотограф выпустил свою первую книгу IMAGINE, в которую вошли снимки из его личных проектов, созданных за девять лет.