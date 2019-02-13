Вечера быстрых свиданий и уроки танго пройдут в библиотеках Москвы в День всех влюбленных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вечера быстрых свиданий, уроки танго и концерты живой музыки пройдут в библиотеках и культурных центрах Москвы 14 февраля, в День святого Валентина. Всего в столице запланировано более 50 мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Особую программу, посвященную Дню всех влюбленных, подготовили в библиотеках и культурных центрах Департамента культуры Москвы. Послушать живую музыку, научиться танцевать танго и даже сходить на быстрые свидания можно будет в феврале. Всего в столице запланировано более 50 мероприятий", - говорится на сайте.

В День всех влюбленных посетители библиотеки имени Тургенева (ЦАО) смогут послушать русские романсы, неаполитанские песни и арии из популярных опер и оперетт в исполнении артистов московских театров. В библиотеке №183 им. Данте Алигьери (ЮЗАО) состоится концерт, на котором прозвучат красивые классические произведения для фортепиано, альта, флейты, гитары в исполнении юных музыкантов Маши Казначеевой, Полины и Саши Былковых. Заседание литературного клуба, посвященное лучшим женским романам всех времен, пройдет в Центральной библиотеке №106 (ЮВАО). Также классическую музыку в исполнении солистов Московского дома романса 16 февраля можно будет услышать в библиотеке имени Б. А. Лавренева (ВАО), в этот же день в культурном центре "Москворечье" (ЮАО) пройдет мастер-класс по аргентинскому танго.

Праздничные мероприятия пройдут также в девяти московских музеях. В Музее В. А. Тропинина пройдет художественный перформанс. В галерее "Загорье" посетителей ждут на мастер-класс по изготовлению валентинок. Экскурсии и лекции пройдут в Московском государственном музее С. А. Есенина, музее В. В. Маяковского и доме-музее Марины Цветаевой.

Гостям флагманского офиса "Мои Документы", расположенного в ТРЦ "Афимолл Сити", в День Святого Валентина предложат принять участие в бесплатной акции по проверке здоровья сердца "Найди в своем сердце любовь", а посетители демонстрационного павильона, посвященного Московским центральным диаметрам (МЦД), смогут отправить с 13 по 17 февраля бесплатную открытку ко Дню святого Валентина в любую точку мира, а также выиграть билеты на экскурсии в метро.

Романтический маршрут

Навигационно-туристический интернет-портал "Узнай Москву" предлагает в День святого Валентина отправится по маршруту с романтическими достопримечательности столицы. Прогулка займет около часа, а протяженность маршрута составит 4,5 километра. Влюбленным предлагается посетить 10 знаковых объектов, среди которых Третьяковская галерея на Лаврушинском переулке и расположенная недалеко от нее скамья примирения. "Она устроена таким образом, что, сев на нее, люди прижимаются друг к другу, при этом по бокам у них появляются крылья, а над головой - нимбы. Считается, что продолжать обижаться на любимого человека после этого невозможно", - поясняется на портале.

Далее москвичам предложат обратить внимание на Третьяковский мост, получивший название "мост поцелуев". Еще одно романтическое место - ресторан "Прага" на улице Арбат, куда привел на свидание студентку Лизу герой советского романа "Двенадцать стульев" Киса Воробьянинов. Вспомнить историю любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой предлагают создатели еще одного маршрута, который начнется у памятника поэту и его супруге на Арбате.

"Во время прогулки влюбленные также увидят памятник принцессе Турандот и Дом Пашкова, напоминающий сказочный дворец, познакомятся с историей Театра имени Евгения Вахтангова и смогут сфотографироваться на фоне Большого Каменного моста. Завершится прогулка у полицейского дома на Малом Могильцевском переулке. Ранее здесь размещался знаменитый отдел ЗАГС, где женился Сергей Есенин, причем дважды: в первый раз на Айседоре Дункан, во второй - на Софье Толстой. Здесь же дважды вступил в брак Михаил Булгаков", - отмечается на портале.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, в России стал приобретать популярность в начале 1990-х годов. В том числе эту дату пары стали выбирать для проведения свадеб. Только за последние пять лет в этот день в Москве зарегистрировали браки почти три тысячи пар. В 2019 году московские ЗАГСы приняли порядка 300 заявлений о заключении брака 14 февраля.