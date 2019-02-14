Облачно с прояснениями и до 6 градусов мороза ожидается в Московском регионе в четверг

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем 14 февраля в столице термометры покажут от 3 до 1 градуса ниже нуля, ночью температура опустится до 6 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от минус 6 до минус 1 градуса мороза, ночью - до 8 градусов ниже нуля.

"Переменная облачность. Без осадков. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем южный ветер не превысит 6 м/с. В ночные часы западный ветер до 10 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.