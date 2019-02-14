Станции Московских центральных диаметров оборудуют кассами для инвалидов

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Специальные кассы для маломобильных пассажиров появятся на 26 остановочных пунктах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), которые заработают в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов.

"Для создания доступной среды для маломобильных граждан на 26 остановочных пунктах МЦД появятся специальные кассовые окна для людей с ограниченными возможностями. Они будут расположены ниже остальных окон, что повысит уровень комфорта для маломобильных граждан при поездках на МЦД. Кроме того, мы готовы совместно с АО "Центральная пригородная пассажирская компания", которое является оператором двух первых диаметров, увеличивать количество таких касс, если такие запросы поступят от наших пассажиров", - сказал он.

Акимов отметил, что интересы маломобильных групп населения в обязательном порядке учитываются при развитии инфраструктуры МЦД, строительстве и реконструкции платформ.

"Поезда "Иволга", которые будут курсировать по МЦД-1 и МЦД-2 также приспособлены для маломобильных граждан. Это и увеличенные дверные проемы и межвагонные переходы, и места для колясок, и просторные туалетные комнаты", - заключил собеседник агентства.

Первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 - 38. Всего планируется создание пяти диаметров. График работы МЦД будет таким же, как и у метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Оплатить проезд по МЦД можно будет картой "Тройка".