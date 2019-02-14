Новый корпус в стиле хай-тек появится у РЭУ имени Г. В. Плеханова в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый девятиэтажный корпус для подготовки IT-специалистов появится у Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. На нескольких этажах здания в стиле хай-тек будут открытые террасы с живыми растениями, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для РЭУ имени Г. В. Плеханова построят новый современный корпус в стиле хай-тек. В нем планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий. На нескольких этажах будут открытые площадки-террасы, украшенные живыми растениями. В вечернее время на фасаде учебного корпуса будет зажигаться архитектурная подсветка", - говорится в сообщении.

На первом этаже девятиэтажного здания площадью 24 тыс. кв. метров расположатся конгресс-центр, столовая и вестибюль. Со второго этажа по шестой займут компьютерные классы, IT-лаборатории и учебные аудитории, на седьмом этаже будут находиться кафедры, кабинеты и деканаты. На последнем этаже будет расположена спортивная зона с гимнастическими и тренажерными залами, а на цокольном - подземная парковка. Кроме того, во дворе учебного корпуса высадят деревья, кустарники, цветы, посадят газон, установят деревянные скамейки и фонари.

РЭУ имени Г. В. Плеханова входит в тридцатку лучших вузов России по версии международного рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). А согласно исследованию российской образовательной платформы Changellenge, в 2018 году университет вошел в топ-5 отечественных вузов, студенты которых лучше всего решают деловые задачи. С 2012 года вуз включен во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В вузе обучаются 26 тыс. студентов, работают более 1700 преподавателей, уточняется на сайте.