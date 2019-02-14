Площадь академика Доллежаля в Москве вымостят гранитными плитами с изображением атома

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Площадь академика Доллежаля и прилегающую к ней территорию в Москве благоустроят в честь 120-летия со дня рождения конструктора ядерных реакторов. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Территорию, прилегающую к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Н. А. Доллежаля, благоустроят до конца года", - говорится в сообщении. Работы пройдут на площади Академика Доллежаля (пересечение Малой Красносельской улицы и 6-го Красносельского переулка), а также на улицах Лобачика и Верхней Красносельской.

"В этом году исполняется 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В память о нем мы планируем благоустроить площадь, названную его именем. Она будет вымощена гранитными плитами с изображением атома, а у главного входа в институт установят памятник конструктору", - приводится на портале комментарий пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Планируется, что в результате благоустройства территория превратится в комфортное городское пространство. На прилегающей к институту территории высадят деревья и кустарники, установят новые фонари, организуют удобную парковку. Кроме того, на улицах Лобачика и Верхней Красносельской, по которым проходит путь от института до станции метро "Красносельская", обновят дорожное покрытие, расширят тротуары.