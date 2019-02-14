Парковки на Краснопрудной улице в Москве будут недоступны с 16 по 24 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Доступ к платным парковкам на Краснопрудной улице в Москве будет ограничен с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает в четверг ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В связи с временным закрытием 5 станций Сокольнической линии метро, с 00:00 16 февраля до 23:59 24 февраля будет ограничен проезд личного транспорта на участке от Краснопрудной улицы до Преображенской площади. Обращаем ваше внимание, что платные парковки в районе ограничений будут недоступны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего там расположено 159 парковочных мест, из них 16 - для инвалидов.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" будет закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля для строительства БКЛ. На время закрытия станций запустят компенсационный бесплатный маршрут наземного транспорта КМ.

В районах Преображенское, Сокольники и Басманный изменится схема движения транспорта: для пассажиров городского транспорта обеспечат приоритетный проезд. В связи с этим для личного транспорта перекроют следующие участки: улица Краснопрудная от д. 6 до улицы Верхняя Красносельская, улица Краснопрудная от улицы Верхняя Красносельская до Третьего транспортного кольца, улица Русаковская, улица Стромынка до Преображенской площади, а также участок от улицы Преображенская до улицы Большая Черкизовская. Пропуск жителей, людей, работающих в зоне перекрытий, а также транспорта, обслуживающего эти территории, будет осуществляться сотрудниками ГИБДД на основании подтверждающего документа. Изменения действуют с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля.