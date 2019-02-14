Около 12 тыс. человек приняли участие в образовательном бизнес-проекте Москвы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 27 тыс. школьников и студентов зарегистрировались в образовательном проекте Москвы для предпринимателей "Бизнес-уикенд" за первые два месяца его работы, к очным занятиям приступили 12 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В конце прошлого года мы начали проект "Бизнес-уикенд", в рамках которого школьники и студенты могли получать бизнес-образование по выходным. После этих занятий они переходили на онлайн-обучение. Сейчас они выходят в бизнес-акселератор, где город поддерживает их проекты. За этот небольшой период, два месяца, у нас зарегистрировались 27 тыс. ребят, 12 тыс. прошли в офлайн, и 5,5 тыс. - те, кто прошли все 10 модулей обучения предпринимательству", - сказал Фурсин на сессии "Роль регионов в популяризации предпринимательства".

Он отметил, что в рамках проекта 25 января был проведен форум "Молодой предприниматель Москвы", который собрал 10 тыс. участников.

"Бизнес-уикенд" - бесплатный образовательный проект, призванный помочь успешному старту бизнеса. В рамках проекта школьники и студенты принимают участие в лекциях, тренингах, мастер-классах, бизнес-интенсивах, где узнают о том, как запускать, развивать и продавать бизнес-проекты.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.