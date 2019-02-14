Поезда МЦК 13 февраля перевезли рекордное число пассажиров с начала года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) 13 февраля, когда в столице прошел сильный снегопад, перевезли более 472 тыс. пассажиров. Это рекорд с начала 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги.

Прежний суточный рекорд по пассажиропотоку с начала движения на кольце был установлен 7 ноября 2018 года, тогда "Ласточки" перевезли более 500 тыс. человек.

"В среду, 13 февраля, в день сильнейшего за последние годы снегопада в столичном регионе более 472 тыс. пассажиров воспользовались "Ласточками" на Московском центральном кольце. Это суточный рекорд по пассажиропотоку на МЦК с начала 2019 года", - говорится в сообщении.

13 февраля для уборки снега на МЦК были задействованы более 7 тыс. железнодорожников, а также пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на график движения поездов.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего снега в Москве 12-13 февраля побило рекорд 23-летней давности. По данным Гидрометцентра, в четверг в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза.