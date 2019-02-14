Московские компании по обращению с отходами планируют создать ассоциацию в течение месяца

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Компании по обращению с отходами, работающие на рынке Москвы и Московской области, планируют в течение месяца создать отраслевую ассоциацию. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Эколайн".

Ранее владелец компании "Хартия" (один из крупнейших игроков на рынке обращения с мусором) Игорь Чайка сообщил РБК, что вместе с "Эколайн", МСК-НТ и "Газэнергострой" планирует в ближайшие месяцы зарегистрировать отраслевую ассоциацию, которая займется взаимодействием региональных операторов с органами власти и гражданскими институтами. В пресс-службе "Хартии" эту информацию комментировать ТАСС отказались. В пресс-службе МСК-НТ не смогли оперативно ответить на вопрос.

"Мы подтверждаем, что такая ассоциация создается, и приветствуем это. Мы считаем, что такие организации необходимы, потому что внутриотраслевое общение позволит создать более эффективную систему обращения с отходами. Рассчитываем, что ассоциация появится и начнет работать в течение месяца", - сказали ТАСС в пресс-службе "Эколайн".

Согласно сайту "Хартии", компания оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в СВАО и ВАО Москвы и является региональным оператором в Московской, Ярославской и Тульской областях.

"Эколайн" работает в САО и ЦАО Москвы и является одним из региональных операторов Подмосковья. МСК-НТ вывозит мусор из ЮВАО, Зеленограда и Чеховского кластера Московской области.