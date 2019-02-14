Эксперт: электронное голосование на выборах в Мосгордуму стоит протестировать на округе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Тестирование электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму необходимо провести в одном округе города, при этом сохраняя возможность проголосовать традиционным способом. Такое мнение высказал в четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Возможное электронное голосование на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года нуждается в широком общественном обсуждении, но уже ясно, что, во-первых, его надо проводить экспериментально - в одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем. Во-вторых, очевидно, что необходимы изменения в федеральное и московское законодательство", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его мнению, необходимо провести консультации со специалистами в области кибербезопасности, а также политические консультации с максимальным количеством партий, ассоциаций и движений, собирающихся принять участие в выборах.