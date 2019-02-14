Мясокомбинат за 1,2 млрд рублей планируют построить в Москве до конца 2022 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Производственная компания "Элитгрупп Инвест" намерена вложить 1,2 млрд рублей в строительство мясокомбината в Москве до конца 2022 года. Соответствующее соглашение с компанией мэр Москвы Сергей Собянин подписал в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

По материалам мэрии, ориентировочный объем инвестиций в проект - 1,2 млрд рублей, срок действия контракта составляет 10 лет, строительство производственных мощностей должно быть завершено до конца 2022 года. Планируется, что предприятие будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов. На нем будет создано более 450 рабочих мест. Производство должно соответствовать строгим экологическим требованиям, будут установлены современные очистные сооружения.

"Правительство Москвы предоставит проекту следующие льготы на весь срок действия контракта: уменьшение региональной части налога на прибыль с 17% до 12,5%, снижение до нуля налога на имущество организаций, снижение арендной платы за земельный участок с 1,5% до 0,01% его кадастровой стоимости", - отмечается в материалах.

Холдинг "Элитгрупп" был создан в 1998 году, является крупным предприятием оптовой торговли продуктами питания. В 2015 году компания приняла решение о создании собственного производства, для чего была зарегистрирована специальная компания ООО "ПК "Элитгрупп Инвест". В декабре 2017 года компании был предоставлен земельный участок в Западном административном округе Москвы площадью 3,171 га. В декабре 2018 года проекту был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.