Власти Москвы подписали контракт о создании индустриального парка "Нижние котлы"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА) Сергей Ковалев и гендиректор АО "Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы" Виталий Чепяков подписали в четверг в рамках Российского инвестфорума в Сочи специальный инвестиционный контракт по созданию индустриального парка "Нижние котлы" на Варшавском шоссе, передает корреспондент ТАСС.

Согласно материалам столичной мэрии, индустриальный парк будет создан на базе АО "НИИТФА" на Варшавском шоссе, на его площадке будет развернуто инновационное производство. Планируемая деятельность нового индустриального парка - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе ядерная медицина, радиационные технологии, а также технический контроль, испытания и анализ и другая деятельность, связанная с производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Согласно контракту перечень выпускаемой продукции индустриального парка должен включать позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом, комплекс для внутриполостной и внутритканевой терапии, дистанционный аппарат для лучевой терапии и прочее. Ориентировочный объем инвестиций в проект - 2,1 млрд рублей, будет создано дополнительно более 500 рабочих мест.

"Правительство Москвы предоставит проекту ряд льгот на весь срок действия контракта, в том числе, уменьшение региональной части налога на прибыль с 17% до 12,5%, снижение до нуля налога на имущество организаций, снижение платежей по земельному налогу на 99%", - отмечается в материалах.

Ранее сообщалось, что в рамках создания индустриального парка с 2019 по 2023 год будет проведена масштабная модернизация и ремонт производственного и лабораторного корпусов АО "НИИТФА". Ввод в эксплуатацию после техперевооружения намечен на 1 квартал 2024 года. На установленные пороговые экономические показатели проект выйдет в 2025 году.

АО "НИИТФА", основанное в 1960 году, - предприятие Государственной корпорации "Росатом". Продукция АО "НИИТФА" поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), которые были построены по советским и российским проектам (Россия, страны СНГ, Индия, Китай, страны Восточной Европы). Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.