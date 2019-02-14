Суд в Москве арестовал на 10 суток модель Киру Майер за мелкое хулиганство

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под арест на 10 суток модель Киру Майер, осужденную ранее за применение насилия в отношении полицейского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Майер виновной в совершении административного преступления по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и постановил назначить ей наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказал представитель суда.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в полицию поступила информация о том, что в центре Москвы неизвестная женщина, одетая в полицейскую форму, обращается с вопросами к гражданам, показывая обнаженную часть тела. Сотрудники органов внутренних дел задержали девушку. Ею оказалась 25-летняя ранее судимая гражданка, которая не является сотрудником органов внутренних дел.

В отношении девушки были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") и ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

17 декабря прошлого года Пресненский суд приговорил Майер к 1,5 года колонии-поселения, но так как посудимая находилась под стражей с мая 2018 года, из-за пересчета ей срока наказания по схеме "день за полтора", она вышла на свободу. Судом было установлено, что экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес", за рулем которого была лишенная водительских прав Майер. Как сообщали в СК, пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения. Затем она также нанесла телесные повреждения конвойному в СИЗО.