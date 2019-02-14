Собянин: туристический бизнес и IT-сфера Москвы остаются привлекательными для инвесторов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Туристический и гостиничный бизнес, IT и сектор высокотехнологичного производства в Москве остаются наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В Москве сложно разделить иностранные и наши инвестиции, потому что даже наши инвестиции в основном идут из офшорных компаний. Самый большой инвестор - это Кипр, но это же смешно, мы понимаем, что за этим стоят и американские, и немецкие, и французские и российские компании. Сектор, куда вкладываются иностранные компании, в основном остается прежний для Москвы - туристический бизнес, гостиничный бизнес, IT-сектор, сектор высокотехнологичного производства. Эти сектора по-прежнему остаются приоритетными", - сказал Собянин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.