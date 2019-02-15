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В Москве в пятницу ожидается ветреная погода и небольшие осадки

Днем в столице прогнозируют от нуля до 2 градусов тепла

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Небольшие осадки, сильный ветер и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно. Небольшие осадки. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве прогнозируют от нуля до 2 градусов тепла, по области термометры покажут от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В ночные часы сохранится вероятность осадков, местами гололедица.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается западный ветер скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. В ночные часы - северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра. 15 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.

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