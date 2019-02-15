Московское метро проведет распродажу сувениров в преддверии Дня защитника Отечества

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 100 сувениров с символикой Московского метрополитена можно будет купить на распродаже, приуроченной к приближающемуся Дню защитника Отечества. Товары в подземке будут продаваться со скидкой до 50%, сообщила ТАСС замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Впервые мы устроили распродажу в "Черную пятницу", затем провели акцию перед Новым годом. Впереди важный праздник - День защитника Отечества, наша распродажа - отличный повод купить подарки со скидкой до 50%. Акция продлится с 18 по 24 февраля", - сказала собеседница агентства.

В ассортименте представлены сувенирные тарелки и жетоны, кружки со схемой метро, открытки с фотографиями станций, чехлы для проездных карт и обложки для документов, футболки со схемой метро, надписями: "Выход в город", "Справок не даю", толстовки, разноцветные шарфы и шапки, а также плюшевые мишки.

Сувенирные витрины расположены на стойках "Живое общение" на 13 станциях метро: "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская", "Курская", "Белорусская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар". Также купить сувениры со скидкой можно в информационном центре на станции "Тушинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".